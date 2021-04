Covid: blitz 'Protesta Ligure' in tenda davanti Regione

Una trentina di manifestanti aderenti al coordinamento 'ProtestaLigure' ha montato una tenda da campeggio e si è incatenato oggi pomeriggio davanti al palazzo della Regione Liguria per chiedere ristori e riaperture in sicurezza della attività chiuse dalle restrizioni anti covid.

Un blitz non annunciato. "Staremo qui ad oltranza visto che nessuno ci considera - afferma un manifestante - noi abbiamo bisogno di vivere, abbiamo bisogno di soldi, non possiamo arrivare di nuovo fino al 26 aprile in queste condizioni per poter riaprire". (ANSA).