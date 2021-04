Calcio: Genoa; Pandev, futuro? sono ancora indeciso

(ANSA) - GENOVA, 15 APR - Ai piedi della antica Lanterna di Genova, Goran Pandev, attaccante del Genoa, si è raccontato ai microfoni di Genoa Channel nella trasmissione Extra Campo.

Tra presente e futuro il bomber macedone, arrivato a quota 98 reti in serie A, ha svelato i suoi tre gol preferiti. "Uno qui a Genova contro il Verona con un pallonetto. Un altro con la Lazio contro la Juve a Torino, quando dribblai Cannavaro, Thuram e Zebina segnando a Buffon, e un altro con il Napoli ancora contro la Juventus".

Un Pandev inedito che ha raccontato la sua infanzia - "Mamma mi spingeva per andare a scuola ma io volevo giocare tutto il giorno a pallone" - e soprattutto l'emozione per la fascia da capitano della sua nazionale portata sino agli europei e trionfatrice in Germania poche settimana fa. "La Germania non perdeva in casa nelle qualificazioni mondiali da vent'anni - ha spiegato Pandev - e ancora non crediamo a quello che siamo riusciti a fare. L'importante adesso per noi è disputare un grandissimo europeo. Ormai sono a fine carriera e volevo portare la mia nazionale agli europei e alla fine ce l'ho fatta e me lo voglio godere. Futuro? Sono ancora indeciso, l'importante è stare bene, poi si vedrà". (ANSA).