Samp punta su Quagliarella, si scatena col Napoli

(ANSA) - GENOVA, 10 APR - Si scatena Fabio Quagliarella quando vede il Napoli e sarà ancora lui a guidare l'attacco della Sampdoria nella partita in programma domani al Ferraris contro la formazione di Rino Gattuso. Al suo fianco Manolo Gabbiadini e Quagliarella cercherà di ripetere la tradizione positiva: infatti, dal 2000, ha già segnato 8 reti in serie A ai campani, nessuno ha fatto meglio contro il Napoli nel torneo, al pari di Antonio Di Natale. E il bomber ha realizzato un gol in ciascuna delle tre sfide con la maglia della Sampdoria al Ferraris contro i partenopei in campionato. Dunque, un'occasione per allungare questa striscia positiva in quella che sarà la 495ª gara nel massimo campionato per Quagliarella, che raggiungerà il 17° posto solitario nella classifica presenze all-time in Serie A. C'è emergenza a centrocampo senza lo squalificato Adrien Silva e l'infortunato Albin Ekdal: Leris dovrebbe essere il prescelto ma non è esclusa anche la possibilità che venga impiegato Askildsen. E Claudio Ranieri cerca invece di interrompere una lunga fila di risultati negativi col Napoli: infatti ha perso tutte le ultime sette sfide in Serie A, alla guida di Roma (tre), Inter (due) e Sampdoria (due). In totale ha affrontato 21 volte in A il club campano da allenatore, con nove vittorie, tre pareggi e nove sconfitte. (ANSA).