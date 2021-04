Vaccini: a Genova aperto hub notturno

(ANSA) - GENOVA, 07 APR - Ha debuttato il primo hub vaccinale aperto anche in orario notturno fino alle 2 di notte sei giorni su sette, domenica esclusa. E' stato allestito a Genova San Benigno dai privati di 'Casa della Salute'. E' il primo in Italia a funzionare anche di notte. L'avvio delle vaccinazioni in notturna è avvenuto alla presenza del presidente della Liguria Giovanni Toti e dall'amministratore delegato del gruppo Marco Fertonani. Circa un centinaia i prenotati in coda.

"E' il primo hub che vaccina di notte in Italia, cerchiamo di accelerare il più possibile, compatibilmente con la confusione che si genera ad ogni cambio del piano vaccinale", sottolinea Toti commentando la raccomandazione di somministrare AstraZeneca solo agli over 60. "Siamo sulla strada giusta, precursori di un metodo con la sanità privata che dà un contributo di flessibilità e impegno straordinario", aggiunge. "Siamo disponibili a vaccinare 24 ore su 24", interviene Fertonani.

L'apertura notturna aumenterà da 1.000 a 1.500 dosi al giorno la capacità vaccinale dell'hub di San Benigno su tre turni lavorativi di sei ore con l'obiettivo di arrivare a 8.500 dosi alla settimana. (ANSA).