Covid: positivo si sposta da Venezia a Genova

(ANSA) - GENOVA, 7 APR - Positivo al Coronavirus lascia Venezia e arriva fino a Genova. L'uomo, 38 anni, è stato denunciato dalla polizia locale per epidemia colposa. Gli agenti lo hanno 'beccato' in vico degli Adorno, in centro storico, con un po' di crack addosso.(ANSA).