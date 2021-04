Vaccini: Toti, pronti a aumentare campagna con nuovi arrivi

"Continuano in tutta la Liguria le vaccinazioni. Sono state aumentate le quantità alla Spezia e in settimana uno dei due centri di Genova arriverà a lavorare fino alle due di notte. Diciamo che siamo ai limiti della nostra produzione nella programmazione di aprile". Lo ha detto il presidente ligure Giovanni Toti in visita all'hub vaccinale della Fiera di Genova. "Siccome il generale Figliuolo dice che arriveranno più vaccini, e io me lo auguro, noi siamo pronti ad aumentare quanto serve" ha aggiunto Toti. "Bisogna accelerare sulle persone a domicilio che ovviamente meritano una attenzione particolare. Da domani aumenteremo anche quelle squadre. Sui domiciliari l'arrivo a metà aprile di Johnson, che consentirà una sola dose, ci faciliterà ulteriormente il compito". (ANSA).