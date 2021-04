Milan: Pioli, è momento decisivo stagione

(ANSA) - MILANO, 02 APR - "Arriva il momento decisivo della stagione. Le partite saranno complicate e difficili ma dobbiamo dare il massimo perché vogliamo arrivare alla fine senza il minimo rimpianto": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro la Sampdoria, partita in cui i rossoneri vogliono consolidare il secondo posto in classifica e provare ad avvicinarsi ulteriormente alla vetta, ora lontana sei punti. "Crediamo totalmente in quello che facciamo. Serenità, fiducia e tanto lavoro è il nostro modo di operare. La lotta si farà molto dura - ammette Pioli - ma dobbiamo pensare alla Samp, buonissima squadra che arriverà molto motivata, allenata da un grande allenatore che stimo in modo particolare perché è il tecnico che mi ha dato molto di più nella mia carriera di giocatore". (ANSA).