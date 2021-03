Ricci "Spezia gioca come Nazionale, mi ha aiutato"

(ANSA) - FIRENZE, 23 MAR - "Allo Spezia giochiamo con lo stesso modulo della Nazionale e anche questo mi ha permesso di mettermi in mostra e di essere chiamato dal ct". Così Matteo Ricci, centrocampista classe '96 della squadra ligure, una delle rivelazioni di questo campionato e già azzurro con le maglie dell'Under 18 e 20. "Quando il nostro ds mi ha informato venerdì scorso della convocazione stentato a crederci - ha continuato Ricci - Sono il primo giocatore dello Spezia ad approdare in Nazionale nel dopoguerra: per me è un onore rappresentare questa società e questa città. Fondamentale poi è stato il mio allenatore Italiano, non smetterò mai di ringraziarlo per la fiducia che mi ha dato''. Non ha mai nascosto di tifare per la Roma con la quale ha debuttato giovanissimo in A sotto la gestione di Luis Enrique: "Se fosse rimasto magari avrei avuto una grande chance in giallorosso. Comunque non rinnego di essere partito dalle categorie inferiori" ha concluso Ricci il cui fratello, Federico, milita in Serie B nel Monza. (ANSA).