Calcio: frenata delle liguri, 7 punti nelle ultime 5 gare

Due punti per Sampdoria e Spezia, tre per il Genoa: è il bilancio delle liguri nelle ultime giornate del campionato. Un bottino poco ricco ma "nessuna paura, un calo ci può stare", spiega all'ANSA Renzo Ulivieri, presidente dell'associazione italiana allenatori. E analizza nel dettaglio l'ultimo percorso delle tre formazioni iniziando da quella aquilotta guidata da Vincenzo Italiano: "Lo Spezia sta facendo bene, ad inizio stagione addirittura qualcuno ipotizzava che non fosse nemmeno in grado di lottare per la salvezza. Invece è pienamente in corsa: è una squadra che gioca a ritmi alti, quindi una flessione ci può stare".

Il Genoa: "In questo momento non è facile per nessuno affrontare l'Udinese, i rossoblù hanno recuperato tantissimo da quando è arrivato Ballardini".

E poi uno sguardo sulla 'sua' Sampdoria che aveva allenato dal 1981-1984: "Una giornata storta ci può stare, magari sta prendendo qualche gol di troppo. Per la salvezza gli manca ormai pochissimo", conclude Ulivieri. (ANSA).