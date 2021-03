Quagliarella, a Bologna 400 presenze titolare in A

(ANSA) - GENOVA, 14 MAR - Un altro record oggi a Bologna per l'attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella nonostante la sconfitta (3-1) contro i felsinei. Infatti è diventato l'ottavo giocatore di movimento a tagliare il traguardo delle 400 presenze da titolare in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria. Inoltre Quagliarella si è portato al secondo posto in solitaria nella classifica dei migliori marcatori all-time della Sampdoria in Serie A: 93 reti, superato Adriano Bassetto fermo a quota 92. (ANSA).