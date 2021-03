Covid: triplicate classi in quarantena in primi giorni marzo

(ANSA) - GENOVA, 12 MAR - "I dati evidenziano che il numero di classi in quarantena in Liguria nella prima settimana di marzo è triplicato rispetto allo stesso periodo del mese precedente. Speriamo che con tutte le scuole in Dad nell'estremo ponente e con le superiori di tutta la regione in Dad la curva torni a decrescere". Lo dice il presidente della Liguria Giovanni Toti Questi i numeri delle classi in quarantena a livello regionale.

Il raffronto è tra la settimana 1-7 febbraio e 1-7 marzo: si è passati da 21 a 61 classi.

Asl1: da 0 a 27.

Asl2: da 9 a 10.

Asl3: da 8 a 11.

Asl4: da 1 a 3.

Asl5: da 3 a 10. (ANSA).