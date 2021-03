La Samp contro un tabù, non vince a Bologna dal 2003

(ANSA) - GENOVA, 10 MAR - Lo stadio di Bologna è un autentico tabù per la Sampdoria che non lo espugna da quasi 18 anni. L'ultimo successo in serie A risale al novembre 2003 quando i blucerchiati vinsero 1-0 grazie alla rete di Cristiano Doni. Nelle ultime 11 trasferte nella massima serie contro i rossoblù cinque pareggi e sei sconfitte, di cui 5 nelle ultime gare in ordine di tempo: l'ultima divisione della posta in palio allo stadio di Bologna fu il 1 settembre del 2013 quando il match terminò 2-2. Sulla panchina dei liguri c'era Delio Rossi, in gol Eder e Manolo Gabbiadini: quest'ultimo col Bologna ha un conto aperto, in carriera ha realizzato sei gol in serie A ai felsinei. (ANSA).