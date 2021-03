Intesa: con Comat Servizi Energetici per condomini green

(ANSA) - MILANO, 09 MAR - Intesa Sanpaolo e Comat Servizi Energetici, società partecipata dal Fondo Italiano per l'Efficienza Energetica e da Comat, hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per offrire la possibilità ai 2.500 condomini che la società gestisce in Italia di utilizzare il Superbonus 110% e realizzare una radicale riqualificazione energetica.

Comat Servizi Energetici ha già avviato lavori per un ammontare superiore ai 100 milioni di euro, dei quali la Banca acquisterà il corrispettivo credito d'imposta. Questa prima tranche di interventi interesserà 100 condomini per un totale di circa 3.000 unità abitative in Piemonte, Liguria e Lombardia.

"Attraverso il supporto finanziario di Intesa Sanpaolo siamo oggi in grado di accelerare notevolmente il processo di abbattimento delle CO2, garantendo la riduzione dei costi in bolletta dei nostri clienti con il Servizio Energia Plus, che prevede oltre alla riqualificazione impiantistica ed edile una garanzia delle performance energetiche fino a 15 anni", afferma Federico Augusti, amministratore delegato di Comat Servizi Energetici.

"Siamo particolarmente soddisfatti di aver dato il via ad una delle operazioni di riqualificazione energetica più importanti promosse in Italia. Da tempo la nostra Banca lavora in un'ottica di conversione green del Paese e delle attività produttive, per le quali abbiamo complessivamente stanziato 50 miliardi di euro", sostiene Teresio Testa, direttore regionale Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria di Intesa Sanpaolo. (ANSA).