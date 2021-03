Biscottificio Grondona nel "club" mondiale dei bicentenari

(ANSA) - GENOVA, 09 MAR - Il Biscottificio Grondona è stato ammesso nell'esclusivo club Les Hénokiens, Association internationale d'entreprises & bicentanaires, di cui fanno parte 50 imprese familiari di tutto il mondo, dall'Europa al Giappone, con almeno duecento anni di storia. L'azienda genovese - 22 milioni di euro di fatturato, 95 dipendenti, due stabilimenti produttivi a Genova Pontedecimo e Villafranca Piemonte - costituita nel 1820, ha spento duecento candeline l'anno scorso e ha superato la stringente istruttoria per l'ammissione, soddisfando tutti e 4 i criteri richiesti: oltre ad avere un'anzianità di almeno 200 anni, che i discendenti della famiglia siano ancora i proprietari della società, che la società sia guidata da un membro della famiglia del fondatore e che l'azienda sia imprenditorialmente dinamica e finanziariamente solida. "La procedura è stata lunga e ha richiesto molto tempo, ma è stato un viaggio affascinante nella nostra storia. Nella documentazione prodotta abbiamo inserito anche l'albero genealogico dei Grondona" commenta il presidente Gildo Grondona. Les Hénokiens, fondato in Francia nel 1981 per valorizzare le imprese di famiglia, conta solo 50 membri, il più giovane è appunto il Biscottificio Grondona, mentre il più antico è il ryokan giapponese Hōshi, fondato nel 707. (ANSA).