Serie A: Sampdoria-Cagliari 2-2

Dopo due vittorie di fila, il Cagliari di Semplici soffre a Marassi ma porta a casa un punto, strappato all'ultimo secondo dopo aver rischiato la sconfitta in rimonta ad opera della Samp. L'incontro della 26/a giornata non ha fatto mancare le emozioni, con i sardi in vantaggio con Joao Pedro nel primo tempo, ma raggiunti e superati in due minuti dopo metà ripresa dalle reti di Bereszynski e Gabbiadini. In pieno recupero, Nainggolan sigla il 2-2. La Samp sale a 32 punti, che valgono il decimo posto, mentre il Cagliari, a 22, resta quart'ultimo con due lunghezze di vantaggio sul Torino, che però ha due gare da recuperare.