Roma: Fonseca "Stiamo bene, gestiti i giocatori stanchi"

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - "La squadra sta bene, abbiamo gestito dei giocatori che sono stanchi e che giocano sempre come Spinazzola". Paulo Fonseca non nasconde la soddisfazione per il successo della sua Roma sul Genoa. "Si poteva chiudere prima, ma abbiamo affrontato una grande squadra. Ci hanno chiuso, soprattutto nel primo tempo era difficile trovare gli spazi giusti. Penso che comunque abbiamo vinto bene" ha aggiunto il tecnico giallorosso ai microfoni di Dazn. Ora la testa va all'Europa League, ma sarà difficile recuperare Dzeko. "Ha iniziato a lavorare in campo - ha detto Fonseca -, vedremo nei prossimi giorni ma è complicato". In campo, allora, andrà ancora Mayoral che, anche senza gol, ha soddisfatto l'allenatore. "Non era una partita facile, non aveva spazi. Borja però non si ferma, lavora per la squadra" ha concluso il mister giallorosso.

