Spezia-Benevento 1-1, pareggio sta stretto ai liguri

(ANSA) - GENOVA, 06 MAR - E' un pareggio che sta stretto allo Spezia (due traverse colpite) e non rallegra neppure il Benevento: adesso sono dieci le partite di fila senza la vittoria (cinque sconfitte e altrettanti segni x). Finisce 1-1 al Picco, almeno si muove la classifica di liguri e campani. Che passano in vantaggio al 24'. L'errore di Terzi in disimpegno è da matita rossa, Viola lo innesca e l'argentino fa il bomber: dribbling su Ricci e bastonata sul primo palo. E il Benevento torna al gol dopo un digiuno che durava da 300 minuti. Prima del riposo Montipò respinge in tuffo la fiondata di Verde e in pieno recupero il colpo di testa da parte di Ismajli finisce alto.

Nella ripresa lo Spezia aumenta il ritmo. Dopo 12' minuti il colpo di testa di Gyasi sbatte sulla traversa. Prove tecniche della meritata parità quando al 26' Verde capitalizza al meglio dopo una mischia davanti a Montipò su incursione di Maggiore (1-1). La seconda traversa per lo Spezia al 31' con un perfetto colpo di testa firmato da Erlic. E le speranze di vittoria svaniscono per i liguri. (ANSA).