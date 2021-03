Sanremo: Fiorello, applauso per le maestranze

(ANSA) - SANREMO, 06 MAR - Applauso per le maestranze in un momento difficile come questo. E' quello che invita a fare Fiorello durante un cambio di scena ai tecnici entrati sul palco dell'Ariston. Con l'orchestra che accoglie volentieri l'invito.

"Loro sono in rappresentanza di tutti i nostri tecnici", ha aggiunto Fiore. (ANSA).