La classifica della sala stampa, in testa Colapesce Dimartino

(ANSA) - SANREMO, 06 MAR - Questa la classifica della sala stampa per i 26 Big in gara: 1) COLAPESCE DIMARTINO - Musica leggerissima MADAME - Voce 2) MANESKIN - Zitti e buoni 3) WILLIE PEYOTE - Mai dire mai (la locura) 4) LA RAPPRESENTANTE DI LISTA - Amare 5) ERMAL META - Un milione di cose da dirti 6) NOEMI - Glicine 7) ARISA - Potevi fare di più 8) IRAMA - La genesi del tuo colore 9) MALIKA AYANE - Ti piaci così 10) MADAME - Voce 11) FRANCESCA MICHIELIN e FEDEZ - Chiamami per nome 12) ORIETTA BERTI - Quando ti sei innamorato 13) COMA_COSE - Fiamme negli occhi 14) MAX GAZZE' - Il farmacista 15) LO STATO SOCIALE - Combat Pop 16) FULMINACCI - Santa Marinella 17) ANNALISA - Dieci 18) EXTRALISCIO con Davide Toffolo - Bianca Luce Nera GIO EVAN - Arnica 19) GHEMON - Momento perfetto 20) GAIA - Cuore Amaro 21) FASMA - Parlami 22) FRANCESCO RENGA - Quando trovo te 23) BUGO - E invece sì 24) GIO EVAN - Arnica 25) AIELLO - Ora 26) RANDOM - Torno a te. (ANSA).