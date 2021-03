Porto Genova, confermato lo sciopero, domani stop di 24 ore

(ANSA) - GENOVA, 04 MAR - Sciopero confermato, domani il porto di Genova si ferma per 24 ore. L'incontro di questa mattina convocato dall'Autorità di sistema portuale con terminalisti e sindacati non è servito a disinnescare la rottura della pace nel porto di Genova. I sindacati hanno confermato lo stop dichiarato in risposta alla lettera consegnata (anche se a mano e non protocollata) dei terminalisti al presidente dell'Autoritàdi sistema portuale in cui si diffida e mette in mora l'Adsp per non avere vigilato sulle azioni della Culmv, comprese le richieste di adeguamenti tariffari ai terminalisti, circa 8 milioni di euro dal 2013 ad oggi, che - è scritto - le aziende potrebbero chiedere indietro come risarcimento danni.

Domattina niente cortei, ma è previsto un presidio al varco di ponte Etiopia dalle 5.45 alle 8.30 e poi sotto la sede di Confindustria Genova dalle 9.30 alle 12. (ANSA).