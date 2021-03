Madame, giuria non la premia, ma vola su digitale

(ANSA) - SANREMO, 04 MAR - La demoscopica non l'ha premiata, è solo ventesima nella classifica generale con il brano Voce, ma la giovanissima Madame va dritta per la sua strada e ha già conquistato il suo pubblico.

Il brano sanremese a poche ore dalla sua uscita è numero 2 della classica Top 50 Italia (al numero 1 c'è Fedez/Michielin) su Spotify, numero 2 della Top 100 Italia Apple Music, numero 2 classica Spotify nella playlist Alta Rotazione, con i più grandi successi del momento.

La rapper diciannovenne è inoltre n.1 in radio per la terza settimana consecutiva con Il mio amico, il brano con Fabri Fibra. (ANSA).