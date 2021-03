Juve: Morata recupera, Pirlo lo convoca

(ANSA) - TORINO, 02 MAR - Alvaro Morata ce la fa: l'attaccante spagnolo, infatti, ha recuperato dall'infezione virale e sarà a disposizione di Andrea Pirlo per la partita di questa sera contro lo Spezia. Convocato anche Nicolò Fagioli, ma le assenze per il tecnico sono tante e pesanti: restano out Bonucci, Chiellini, Cuadrado, Arthur e Dybala. (ANSA).