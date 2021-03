Calcio: derby Lanterna; sarà sfida tra Destro e Quagliarella

(ANSA) - GENOVA, 01 MAR - Tutto pronto per il derby di Genova, il numero 105 in gare ufficiali, in programma mercoledì sera al Ferraris . Sbirciando tra le statistiche si scopre che in casa Genoa Mattia Destro ha già realizzato quattro gol in carriera ai blucerchiati ma per lui potrebbe essere la prima presenza nella stracittadina genovese. La Sampdoria è pronta a rilanciare con la coppia Fabio Quagliarella e Manolo Gabbiadini, che hanno realizzato tre gol a testa nei derby rossoblucerchiati in serie A: soltanto Adriano Bassetto (5), Giuseppe Baldini, Roberto Mancini e Diego Milito (4 ciascuno) hanno fatto meglio. Non è un momento semplice per la Sampdoria che ha segnato solo tre gol nelle ultime cinque giornate, dove ha collezionato complessivamente quattro punti. Il Grifone cercherà di sfruttare il fattore casalingo: è imbattuto da sei gare interne di campionato (tre vittorie e altrettanti pareggi), la miglior striscia casalinga per i liguri dal dicembre 2016 quando in panchina c'era Ivan Juric. (ANSA).