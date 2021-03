Amadeus, mercoledì celebriamo nostra grande musica

(ANSA) - SANREMO, 01 MAR - "E' un onore avere Laura Pausini mercoledì, verrà a cantare Io sì (Seen), il brano cn cui ha vinto il Golden Globe", dice Amadeus in conferenza stampa. "E' l'artista più premiata e più internazionale che abbiamo, grazie a lei la serata di mercoledì avrà un sapore internazionale, nel senso senso della musica italiana conosciuta nel mondo".

Ci sarà infatti "l'omaggio a Morricone con l'orchestra e con la presenza del Volo. E poi - ha spiegato Amadeus - ci saranno le canzoni partite da qui come Non ho l'età, Io amo, Montagne verdi, cantate dagli interpreti originali, Cinquetti, Leali, Marcella Bella saranno qui". (ANSA).