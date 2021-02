Depositi costieri: Bucci, dibattito pubblico per collocazione

(ANSA) - GENOVA, 28 FEB - "Avvieremo nelle prossime 2-3 settimane un dibattito pubblico sulla rilocazione dei depositi costieri di Multedo". Il sindaco di Genova Marco Bucci lo ha annunciato in occasione della presentazione del dossier conclusivo sulla nuova diga foranea di Genova, l'opera che ha appena concluso il dibattito pubblico. "Questo sarà un dibattito diverso, coordinato dall'Università di Genova, fatto con tecniche diverse rispetto a quello della diga - ha spiegato Bucci - perché serve per capire cosa pensa la città, più che le organizzazioni industriali o di business. Sarà un dibattito pubblico che porterà la città a esprimersi su cosa vogliamo fare con i depositi che io personalmente mi sono preso l'impegno di spostare ed è una cosa che vogliamo fare perché la città ne ha bisogno". E una delle ipotesi possibili, ma ancora tutta da valutare, è che trovino posto in uno spazio della nuova diga.

(ANSA).