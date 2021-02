Covid: Toti, insegnanti non residenti vaccinati in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 28 FEB - "Il personale della scuola che lavora stabilmente, anche precario, in Liguria ma non è residente nella nostra regione verrà vaccinato in Liguria". Lo ha annunciato il presidente della Liguria Giovanni Toti. Il governatore ha però precisato: "A patto che si iscriva ai servizi delle aziende sanitarie per soggiorno temporaneo, in modo da aver attribuito un medico di famiglia sul nostro territorio". (ANSA).