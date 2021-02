Covid: 351 nuovi positivi, 100 a Ponente. Cinque morti

(ANSA) - GENOVA, 26 FEB - Sono 351 i nuovi positivi al covid in Liguria. Di questi 100 sono nell'Imperiese, dove il virus dimostra di circolare ancora con forza. Gli altri sono 61 nel Savonese, 40 nelo Spezzino, 116 nel Genovese e 34 nel Tigullio.

I positivi complessivamente sono 5878, 68 più di ieri. I tamponi fatti sono 6542 (3647 molecolari e 2895 antigenici rapidi). Il rapporto tra tamponi e positivi è del 5,36%, sostanzialmente identico a quello di ieri, quando era del 5,63%. Nella provincia di Imperia i positivi sono 1180, in quella di Genova 2692, in quella di Savona 986 e in quella della Spezia 710, 11 sono residenti fuori regione e 199 sono in fase di verifica. Gli ospedalizzati sono 543, di cui 52 in terapia intensiva: ci sono due ricoverati meno di ieri. I morti sono 5 per un totale di 3620.

In isolamento domiciliare ci sono 4640 persone, 110 in più rispetto alle precedenti 24 ore, mentre in sorveglianza attiva ce ne sono 7211, erano 6642. I vaccini consegnati sono 182980, quelli somministrati 118790, pari al 65%: hanno concluso il ciclo vaccinale in 41152 (ANSA).