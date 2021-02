WeBuild con Università di Genova per laboratorio UniWeLab

(ANSA) - GENOVA, 25 FEB - WeBuild e l'Università di Genova avviano una partnership nella formazione dei giovani che si strutturerà attraverso un laboratorio, UniWeLab, grazie al quale saranno previsti tirocini in azienda, corsi di perfezionamento e attività di ricerca. Per l'iniziativa la donazione iniziale del colosso delle costruzioni, che a Genova è intervenuto nella costruzione del Ponte Genova San Giorgio, è di 150mila euro.

"Spero si possano misurare in varie centinaia" i giovani laureati che il gruppo potrà assumere a Genova e in Liguria, ha spiegato l'ad di WeBuild Pietro Salini, nel corso della presentazione della collaborazione con l'Università di Genova.

"Dipenderà moltissimo da quale sarà il ritmo del recovery fund".

Sarà "un laboratorio aperto al mondo studentesco in generale, sui temi della logistica, dei trasporti multimodali, della pianificazione logistica e del sistema della mobilità. Sono temi fortemente attraenti per gli studenti che arriveranno dall'esterno del nostro ateneo", ha spiegato il rettore dell'Università di Genova Federico Delfino.

Grazie all'associazione tra Università di Genova e WeBuild "creiamo il posto dove si formeranno i lavoratori del futuro che faranno le infrastrutture sia di terra che di mare - ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci -. Questo è assolutamente prioritario perché il futuro di Genova e dell'Europa si gioca sulle infrastrutture, di terra, di mare o digitali. E noi vogliamo giocare da attori numero uno". (ANSA).