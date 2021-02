Serena Rossi e Simona Ventura all'Ariston

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Serena Rossi e Simona Ventura a Sanremo: l'attrice, reduce dal successo della fiction di Rai1 Mina Settembre, e la conduttrice, che è stata al timone del festival nel 2004, saranno sul palco con ogni probabilità nella serata finale di sabato 6 marzo, affiancando Amadeus in diversi momenti di conduzione e di spettacolo.

Già a Sanremo nel 2018 per il duetto con Renzo Rubino sulle note del brano 'Custodire', Serena Rossi è tornata poi all'Ariston l'anno sopo, regalando un brivido al pubblico con l'interpretazione di Almeno tu nell'universo di Mia Martini, alla quale ha dato poi il volto nella fiction Io sono Mia. La Ventura è attesa in primavera su Rai2 con un nuovo game.

Si va così completando - dopo il forfait di Naomi Campbell, legato alla nuove restrizioni anti-Covid volute dall'amministrazione Biden - il cast dei volti femminili di Sanremo 2021: martedì 2 toccherà a Matilda De Angelis il ruolo da co-conduttrice, mercoledì 3 a Elodie, giovedì 4 alla top model Vittoria Ceretti e venerdì 5 marzo a Barbara Palombelli.

(ANSA).