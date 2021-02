Comune Chiavari, inaugurati nuovi uffici servizi sociali

(ANSA) - GENOVA, 23 FEB - 510 mq di uffici e sale colloqui a disposizione dei servizi sociali del Comune di Chiavari. Oggi l'inaugurazione del primo piano del palazzo delle Poste di piazza N.S. dell'Orto 1: a tagliare il nastro il sindaco accompagnato dagli assessori Fiammetta Maggio e Giuseppe Corticelli, e dai consiglieri David Cesaretti e Giorgio Canepa.

Negli spazi totalmente restaurati, per circa 420 mila euro, verranno accentrati tutti i servizi del Settore 6 - Servizi Sociali, Politiche per la persona, Istruzione e Sanità. Il ricevimento su appuntamento, per il momento, avverrà sempre nei locali di via Rivarola n.17.

"Uffici e ambienti funzionali per rispondere alle esigenze dei lavoratori e degli utenti - ha detto il sindaco Marco Di Capua - È stato restaurato l'intero piano, dotato di nuovi impianti elettrici e idrici, di trasmissione dati e di condizionamento, oltre all'installazione di nuovi infissi. Per migliorare l'accessibilità abbiamo stanziato ulteriori 150 mila euro, nel bilancio 2021, per un nuovo ascensore e per la manutenzione di tutto l'edificio. Quest'anno l'amministrazione ha fornito concreti aiuti economici ai nuclei familiari e alle associazioni sportive, culturali e sociali: circa 700 mila euro complessivi, con risorse comunali pari a circa 400 mila euro, senza dimenticare i contributi, ancora da conteggiare, alle famiglie dei nuovi nati del 2020". (ANSA).