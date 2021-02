Covid: quando la Dad crea buone pratiche e vince lo stress

(ANSA) - GENOVA, 16 FEB - La didattica a distanza, la Dad, per molti studenti e insegnanti è fonte di stress, ma c'è anche chi ha colto in questo strumento una opportinità. Ci sono insegnanti che hanno cercato di rendere accattivante la nuova metodologia e di adattare i programmi didattici alle tecnologie.

Le esperienze sono state raccolte nella pubblicazione 'Docente al tempo del Coronavirus'. I professori hanno proposto ai loro studenti viaggi virtuali nel tempo, esplorazioni ed esperimenti casalinghi. Ma anche 'wordcloud' a inizio lezione su 'come mi si sento oggi'. E ancora salotti letterari, scambi di materiale: le applicazioni web sono diventate lo strumento per imparare ad apprezzare nuove forme di comunicazione. Per Luciana Farneti, insegnante della primaria Sbarbaro di Genova Cornigliano, la Dad è stato uno strumento per rimanere in contatto con i bambini e le famiglie. "Oggi, non parlerei di didattica a distanza ma di didattica digitale integrata", dice. (ANSA).