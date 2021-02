Nautica: Valdenassi raddoppia sull'estero

(ANSA) - ARMA DI TAGGIA, 10 FEB - Il 2020 non è passato in modo indolore: il fatturato è sceso rispetto all'anno precedente, ma è rimasto in attivo grazie all'allargamento del mercato. La Valdenassi di Arma di Taggia (Imperia), piccola impresa specializzata nella fornitura di arredi esterni per yacht e superyacht, dalle sedie ai lettini, prosegue la crescita sull'estero. Il fatturato export, che nel 2008/2009 rappresentava una quota del 22%, articolato su tre Paesi - Francia, Principato di Monaco e Olanda - nel 2020 è salito al 47% con vendite in 42 Paesi, con la fornitura di arredi a 420 yachts. "Fra dicembre 2020 e gennaio di quest'anno l'azienda ha investito 80.000 euro, autofinanziati, per un nuovo software gestionale che consente di gestire più velocemente un maggior numero di ordini e per un contemporaneo aumento delle scorte di magazzino" spiega il titolare, Emanuele Maria Valdenassi. "Sono convinto e fiducioso che in primavera-estate il mercato si risveglierà e crescerà rispetto al 2020. La tendenza del mercato è sempre più chiara: cantieri ed armatori ti chiedono gli arredi esterni all'ultimo momento. Se sei in grado di soddisfare tempestivamente le loro richieste, li vendi, altrimenti si rivolgeranno ad altri fornitori - continua -. Al momento ci sono enormi problemi di approvvigionamento, diversi componenti arrivano dall'Asia e a causa della penuria di container, la merce viene imbarcata con settimane di ritardo, per non parlare del costo dei noli marittimi aumentati in maniera spropositata, quasi triplicati. Ma proseguiamo nel nostro impegno". (ANSA).