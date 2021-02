Sanremo: sindaco, sì monitorare ma zone rosse è eccessivo

"Sono un po' di settimane che lo ripeto: secondo me sicuramente bisognerà monitorare tramite le forze dell'ordine e avere un controllo della zona, ma parlare di zone rosse è un pochino eccessivo". Lo ha dichiarato il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, all'uscita del vertice che si è tenuto in Prefettura a Imperia sulla sicurezza al Festival di Sanremo (2-6 marzo). "Non dimentichiamo che dietro ci sono operatori commerciali, bar e ristoranti. Quindi non possiamo chiudere tutto per il Festival - ha aggiunto -. Questo non vuol dire, che non ci saranno i controlli. Ringrazio prefetto, questore e tutte le forze dell'ordine, perché c'è stata una piena comprensione su questo argomento e credo che si vada su una strada che condivido: sì ai controlli, un Festival in sicurezza, ma anche con l'attenzione alle attività commerciali". (ANSA).