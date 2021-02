Nei primi 9 mesi del 2020 +3,1% inattivi in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 02 FEB - Nei primi nove mesi del 2020 sono aumentati di 21mila unità gli inattivi in Liguria, una crescita del 3,1% rispetto al periodo gennaio-settembre del 2019. Emerge dal report nazionale di Mediacom043, un'agenzia di Big Data che diffonde rapporti e approfondimenti di taglio economico e sociale. Dalla rielaborazione dei dati Istat emerge come gli inattivi, le persone che non fanno parte delle forze di lavoro, ovvero quelle non classificate come occupate o in cerca di occupazione, sia aumentate anche nella nostra regione seguendo il trend registrato in tutta Italia. Gli inattivi (considerata la fascia d'età oltre i 15 anni) dunque sono aumentati in Liguria ma le regioni con l'incremento maggiore sono state Sardegna (+5%), Valle d'Aosta (+4,8%), Lombardia (+3,9%), Lazio (+3,8%) e Marche (+3,6%). (ANSA).