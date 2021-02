Effetto Covid per imprese straniere in Liguria -23,6%

(ANSA) - GENOVA, 02 FEB - L'effetto Covid in Liguria nel 2020 si è fatto sentire anche nelle imprese straniere, quelle in cui partecipazione di persone non nate in Italia risulta complessivamente superiore al 50%. Dai dati di Unioncamere emerge che sono state 1592 le iscrizioni con un calo del 23,6% rispetto al 2019. Il settore delle costruzioni è quello che ha fatto registrare il maggior numero di iscrizioni (667) ma un segno negativo del 14,8% in confronto al 2019. Sorridono invece l'agricoltura e i servizi alle imprese in crescita rispettivamente dell'8,2% e del 6,2%. E' il turismo che paga un prezzo pesantissimo con 100 iscrizioni nel 2020, una diminuzione significativa in un anno (-51,2%). (ANSA).