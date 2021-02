Covid: Genova, 43 classi in quarantena 6 sono alle superiori

(ANSA) - GENOVA, 02 FEB - Dopo una settimana dalla ripresa delle lezioni in presenza alle scuole superiori, anche se in maniera ridotta (50%), sono 6 le classi in quarantena nella Asl 3 di Genova. Nell'area di competenza della Asl 3 di Genova oltre alle 6 classi delle superiori ce ne sono 37 negli altri cicli di istruzione. La Asl 3 dall'ottobre scorso ha organizzato i controlli anticovid nelle scuole con test rapidi e identica iniziativa è cominciata oggi nella Asl 4 del Tigullio, sempre in provincia di Genova (ANSA).