Duferco compra il 100% di Genova Car Sharing, sarà elettrico

La mobilità condivisa a Genova cambia 'marcia': la società Duferco Energia ha acquisito da Aci Global Servizi il 100% di Genova Car Sharing, l'azienda che gestisce il servizio di condivisione delle auto nel capoluogo ligure in forza di un contratto di servizio con il Comune fino al 2026.

La società del Gruppo Duferco che opera nel mercato energetico annuncia "importanti trasformazioni a breve nell'attuale servizio di car sharing cittadino". La nuova flotta sarà "interamente composta da vetture full-electric, di un partner come Volkswagen, con un progetto che consentirà di avere un parco auto di 100 vetture entro il 2021, le prime in primavera".

Dalla prossima estate, il servizio sarà arricchito anche dall'avvio della modalità "free floating", con la possibilità di rilascio libero delle auto in centro città mantenendo l'attuale modalità 'station based' con vetture posizionate in 46 punti della città.