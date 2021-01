Violano coprifuoco e fanno schiamazzi, denunciati 6 giovani

(ANSA) - CHIAVARI, 27 GEN - Notte brava per un gruppo di giovanissimi a Chiavari. Non curanti delle ore notturne nè tantomeno del coprifuoco, si sono ritrovati in centro città e si sono resi protagonisti di schiamazzi così forti da costringere gli abitanti della zona a chiamare i carabinieri. I militari, intervenuti, hanno identificato e denunciato sei giovani, cinque di età tra i 18 e i 20 anni e un minorenne. Oltre alla denuncia anche la multa per non aver rispettato il coprifuoco serale, come previsto dalla normativa anti Covid. (ANSA).