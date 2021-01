Samp; Ranieri sfida tabù,in A solo con Juve tanti ko

(ANSA) - GENOVA, 27 GEN - Solo due vittorie in 19 partite in serie A: la Juventus è la formazione contro cui Claudio Ranieri ha perso più incontri nella competizione. Dunque 13 ko più quattro pareggi a completare lo score con il tecnico della Sampdoria che aspetta la sfida di sabato con i bianconeri anche per sfatare questa tradizione negativa di Ranieri al cospetto dei campioni d'Italia. Un altro tema interessante in vista del match al Luigi Ferraris che avrà un sapore speciale per l'allenatore che ha guidato la Vecchia Signora tra il 2007 e il 2009 portando a casa 39 vittorie, 23 pareggi e incassando 12 sconfitte. Juve e Samp non hanno pareggiato nessuna delle ultime otto gare di Serie A disputate in casa dei blucerchiati (tre successi casalinghi e cinque esterni nel parziale): l'ultimo pareggio risale a gennaio 2011. (ANSA).