Crociere: Vago(Msc) primo italiano alla guida di Clia Global

(ANSA) - GENOVA, 22 GEN - Pierfrancesco Vago, Executive Chairman di MSC Cruises, è stato nominato presidente di Clia Global l'associazione mondiale che raggruppa i marchi delle crociere. Vago è il primo europeo e il primo italiano ad assumere questo incarico: assume la presidenza con effetto immediato per 2 anni. Il manager Msc era stato presidente di Clia Europa nel 2014. Vago succede ad Adam Goldstein, che ha completato il suo secondo mandato: "Credo che il meglio per questo settore così speciale deve ancora arrivare", ha detto salutando il successore.

"A nome di tutta la comunità CLIA, vorrei dare il benvenuto a Pierfrancesco Vago e congratularmi con lui per la nomina a presidente - ha detto il presidente e Ceo di CLIA, Kelly Craighead - Vago è un leader visionario, beneficeremo delle sue idee in una fase in cui cerchiamo di superare gli impatti della pandemia" Vago è stato CEO di MSC Cruises dal 2003 al 2013, anni in cui la compagnia ha registrato una crescita superiore all'800%. "Questo è un momento molto critico per la nostra industria a livello globale. Sono onorato e grato per il sostegno e la fiducia dei miei colleghi, stiamo lavorando per riprendere l'attività - ha dichiarato Vago - Grazie alle oltre 200 crociere che si sono svolte a partire dalla scorsa estate in vari mercati del mondo, durante le quali sono state applicate misure rigorose per tutelare la salute pubblica, abbiamo dimostrato che un ritorno alle crociere è possibile". Msc è stata la prima a ripartire grazie a un protocollo di sicurezza sanitaria che ha tracciato la strada al settore. (ANSA).