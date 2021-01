Esplode bombola di gas in casa a Genova, un ferito

Una bombola di gas è esplosa in una casa in via Musanego a Genova Sant'Ilario. Dalle prime informazione risulta una persona ferita. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco. Il ferito verrà trasportato con l'elicottero dei pompieri in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione a causare l'esplosione è stata una bombola al piano di sotto di una villetta bifamiliare.

L'esplosione ha fatto crollare il soffitto del piano terra. La persona ferita è grave ma cosciente. Altre tre persone che si trovavano dentro le abitazioni non hanno riportato ferite. Sul posto oltre ai vigili e ai sanitari del 118 sono intervenuti anche gli agenti delle volanti.

Ieri era esplosa un'altra bombola a Ronco Scrivia (Genova).

Un anziano di 70 anni la stava sostituendo e avrebbe saturato l'aria provocando l'esplosione. L'uomo ha riportato ustioni di secondo grado al volto e alle mani ed è ricoverato in prognosi riservata al centro grandi ustionati del Villa Scassi.