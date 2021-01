Scoppia bombola gpl in casa, grave anziano

(ANSA) - GENOVA, 19 GEN - I vigili del fuoco di Busalla sono intervenuti a Ronco Scrivia in via Roma per l'esplosione di una bombola di gpl in un appartamento. L'inquilino, un anziano di 70 anni, è stato trasportato in codice rosso con l'elisoccorso al Centro grandi ustionati dell'ospedale Villa Scassi con ustioni gravi al volto e alle mani. Ingenti i danni. (ANSA).