Nasconde 8 kg hashish in macchina, arrestato in porto

(ANSA) - GENOVA, 16 GEN - La Sezione Investigativa della Polizia di Frontiera ha arrestato stamani un cittadino marocchino di 65 anni, imbianchino con regolare permesso di soggiorno in Italia, arrivato nel porto di Genova da Tangeri con un traghetto. L'uomo, residente in Piemonte, era da tempo sospettato, pur essendo formalmente incensurato, di far parte di un contesto criminale legato agli stupefacenti. Per questo, dopo essere stato seguito dagli agenti durante le fasi di arrivo e sbarco dalla nave, una volta effettuate le verifiche documentali di frontiera è stato fermato prima di uscire dall'area portuale e sottoposto a perquisizione, All'interno dell'abitacolo dell'auto, nascosti dietro al vano portaoggetti del cruscotto, sono stati trovati 35 panetti di hashish, per un peso totale di circa 8 kg, che avrebbero fruttato al minuto fino ad 80 mila euro. Droga e auto sono stati sequestrati. L'uomo, invece, al termine delle formalità di rito, è stato trasferito nel carcere genovese di Marassi a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

