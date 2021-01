Per Genoa e Samp in arrivo difensori

(ANSA) - GENOVA, 14 GEN - Genoa e Samp rafforzano la difesa.

Per i rossoblù è arrivato il centrale camerunense Jerome Onguenè, i blucerchiati sono a un passo dal francese Sanasi Sy.

Onguené, centrale camerunense, cresciuto in Francia, arriva dal Salisburgo. Il giocatore, 23 anni compiuti a dicembre scorso, arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni. Cresciuto in Francia nelle giovanili del Sochaux, club con il quale ha esordito nel campionato transalpino, è passato poi allo Stoccarda e al Red Bull Salisburgo, formazione che milita nella Bundesliga austriaca e in Champions League.

Dalla Francia rimbalza la voce che la Sampdoria avrebbe trovato l'accordo con l'Amiens per l'esterno sinistro Sanasi Sy. Il 21enne ha il contratto in scadenza nel prossimo giugno, la società blucerchiata dovrebbe pagare un piccolo indennizzo al club di Ligue 2 per aver cresciuto il ragazzo. La trattativa era stata confermata (ANSA).