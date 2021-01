Genova chiede a Mit 670 mln per metro, sky tram, monorotaia

(ANSA) - GENOVA, 14 GEN - La Giunta ha approvato la delibera per chiedere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti risorse per finanziare tre opere: metropolitana (prolungamento a Rivarolo e completamento della stazione di Martinez/Terralba); Monorotaia di Erzelli; Sky Tram della Val Bisagno. 670 milioni l'ammontare del finanziamento richiesto al MIT, così ripartito: Metropolitana, 74.516.124,63; 63.410.340,28 per il completamento della stazione di Corvetto; Monorotaia di Erzelli, 248.859.138,83 euro; Sky Tram della Val Bisagno, 284.011.550,97 euro.

I contributi richiesti dall'Amministrazione si riferiscono al "Fondo per il rilancio degli investimenti per lo sviluppo del Paese".

«Le opere - spiegano il vicesindaco e assessore al bilancio Pietro Piciocchi e l'assessore a mobilità e trasporti Matteo Campora - rispondono agli obiettivi e alle strategie individuate dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, nell'ottica di un rafforzamento del trasporto pubblico e del miglioramento della qualità del servizio. Inoltre, questi interventi migliorano l'accessibilità alla città". (ANSA).