Anziano bloccato dalla neve, cc portano medicinali salvavita

(ANSA) - GENOVA, 14 GEN - I carabinieri hanno portato i medicinali salvavita a un anziano di 78 anni bloccato per le abbondanti nevicate dei giorni scorsi. L'anziano, che vive a Gorreto (Genova), ha contattato il 112 perché vista la neve e il ghiaccio non riusciva ad andare in farmacia dove erano arrivate le sue medicine salvavita. I carabinieri forestali si sono attivati e hanno portato le medicine all'uomo. (ANSA).