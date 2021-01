Calcio: Sampdoria;Tottenham e Bayer Leverkusen su Damsgaard

(ANSA) - GENOVA, 08 GEN - Tottenham e Bayer Leverkusen avrebbero messo nel mirino il gioiello della Sampdoria Mikel Damsgaard. Il ventenne centrocampista danese arrivato la scorsa estate è sicuramente una piacevole sorpresa di questa prima parte di campionato in cui si è guadagnato anche la maglia da titolare: per lui 15 presenze, due gol e tre assist per un totale di 863 minuti giocati. Dalla Premier League e dalla Bundesliga dunque sondaggi per il ragazzo che era stato pagato circa 6 milioni dalla Sampdoria che lo aveva prelevato dal Nordsjaelland in Danimarca. Sarebbero stati sondaggi però in previsione del mercato estivo, infatti la Sampdoria non ha nessuna intenzione di cedere il suo talento a gennaio (ANSA).