Ecco il progetto dello Skytram per Genova

(ANSA) - GENOVA, 23 DIC - Sei chilometri e mezzo a doppio senso di marcia, 8 stazioni tra Brignole e Molassana, 11 minuti per coprire tutta la vallata, 5 mila passeggeri all'ora. Tutto per circa 580 milioni di euro, per il cui finanziamento il Comune di Genova spera nei bandi del Mit e nel Recovery fund. Il progetto di Alstom-Itinera-Meridiam, approvato dalla giunta comunale con una delibera e che sarà oggetto di un bando a evidenza pubblica una volta che sarà reperito il finanziamento, è stato presentato questa mattina a palazzo Tursi. "Un'ottima notizia per la città - ha detto il sindaco Marco Bucci - Questo progetto, insieme al sistema dei quattro assi filobus, people mover di Erzelli e potenziamento della linea di Rfi permetterà di collegare la città a emissioni zero". Il Comune parteciperà il 15 gennaio a un bando del Mit legato al Recovery fund per ottenere il finanziamento necessario e punterà a una seconda call per un eventuale prolungamento dello Skytram. "La possibilità di estensione fino a Prato e verso la Foce - spiega Enrico Musso, coordinatore della Mobilita urbana sostenibile per il Comune - è un altro punto di forza di questa proposta". Lo Skytram avrà un sistema di guida automatizzato e sarà gestito da una "società veicolo - spiega l'amministratore unico di Amt Marco Beltrami - per cui sarà possibile utilizzare lo Skytram con gli stessi titoli di viaggio Amt". I piloni dell'infrastruttura, in calcestruzzo, saranno collocati a 31 metri l'uno dall'altro e non saranno in alveo del torrente ma sul marciapiede a ridosso dell'argine. Questo dovrebbe evitare le problematiche legate al piano di bacino. "Inoltre l'impatto visivo in altezza - precisa l'assessore alla Mobilità Matteo Campora - sarà mitigato dall'esistenza di un terzo binario di alimentazione che eviterà l'installazione di una linea elettrica aerea". Ancora incerti i tempi dell'opera ma si parla di quattro anni e nove mesi di cantieri: il sindaco Marco Bucci auspica "lavori rapidi, quello che è certo è che saranno applicate le stesse regole di ponte San Giorgio perché la città ha bisogno dello Skytram". (ANSA).