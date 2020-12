Covid: morto consigliere Lega in Comune Spezia Redento Mochi

"La pandemia da Covid-19 purtroppo ha colpito anche il nostro gruppo. Stanotte se n'è andato all'età di 77 anni il nostro Redento Mochi, consigliere comunale alla Spezia ma prima di tutto un amico che ci ha accompagnato in tante battaglie e iniziative politiche. Oggi è un triste giorno per tutti noi". Lo annunciano in una nota gli esponenti e i militanti della Lega spezzina. "Redento ha combattuto con la sua tradizionale tenacia - aggiungono -: da ex incursore non si è mai arreso, continuando a partecipare ai consigli comunali online fin quando le forze gliel'hanno permesso. Oggi perdiamo non soltanto un valido collega, ma un caro amico che in questi anni ha condiviso con noi un lungo percorso, non facendo mai mancare la sua disponibilità e professionalità. Tutti i militanti e i rappresentanti della Lega della provincia della Spezia si stringono con affetto intorno alla sua famiglia - concludono -. Ciao Redento, ci mancherai".

"A nome di tutta la Città della Spezia, esprimo il mio più profondo cordoglio per la scomparsa del consigliere comunale Redento Mochi", ha dichiarato il sindaco de La Spezia Pierluigi Peracchini –. Il Covid-19 purtroppo ha colpito un membro del nostro Consiglio Comunale, un uomo che ha sempre caratterizzato la sua azione politica con garbo ed eleganza, sempre al servizio della città, esattamente con la stessa determinazione e passione con cui ha servito il Paese da incursore - ha concluso Peracchini -. Alla famiglia di Redento Mochi, ai suoi cari e tutto il gruppo consiliare della Lega vanno le mie sincere condoglianze per una perdita profonda nella politica spezzina".