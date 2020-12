Morto neonato schiacciato su bus dopo frenata

(ANSA) - GENOVA, 10 DIC - È morto il neonato che era rimasto schiacciato su un bus lo scorso 28 ottobre a San Teodoro, a Genova. Il piccolo era nel marsupio della mamma. L'autista aveva frenato bruscamente e aveva investito una donna che attraversava la strada sulle strisce. La giovane madre, che si stava sedendo all'interno del mezzo, aveva perso l'equilibrio ed era caduta in avanti schiacciando il figlio contro il sostegno di metallo. Il neonato era stato trasportato in condizioni gravissime all'ospedale Gaslini, dove però è morto ieri sera.

"Con profondo dolore, voglio idealmente stringere in un forte abbraccio la famiglia del piccolo scomparso all'Ospedale Gaslini a causa delle conseguenze del tragico incidente avvenuto il 28 ottobre scorso su un autobus Amt". Lo scrive in una nota il sindaco di Genova Marco Bucci. "Di fronte ad una tragedia umana e familiare così grande non ci sono altre parole da spendere, se non far sentire ai genitori la vicinanza di tutta la comunità genovese e dell'amministrazione comunale".